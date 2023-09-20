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В Новосибирске у многоэтажки на Полтавской нашли тело 22-летнего юноши

На место выехали сотрудники полиции и следователи

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Трагедия произошла сегодня, 20 сентября

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В Ленинском районе Новосибирска у окна многоэтажки нашли тело 22-летнего юноши.

Как сообщили НГС в пресс-службе следственного комитета, сейчас сотрудники проводят уголовно-процессуальную проверку. Тело 22-летнего юноши нашли на придомовой территории многоквартирного дома.

— Следователем проведен осмотр места происшествия, изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе.

Информацию также подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, на место выехали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

По данным паблика «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», юноша выпал из окна, его тело нашли на улице Полтавская, 29.

Недавно семилетний мальчик выпал с восьмого этажа. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника, костей предплечья, травмы ребер и внутренних органов. За его жизнь боролись медики, состояние мальчика удалось стабилизировать, он смог самостоятельно дышать.

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