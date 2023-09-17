«Дышит самостоятельно»: как себя чувствует мальчик, выпавший из окна в Новосибирске

Состояние семилетнего мальчика, выпавшего с восьмого этажа в Новосибирске, удалось стабилизировать. Об этом НГС сообщил главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.
— Ребенка, выпавшего вчера из окна, удалось стабилизировать. [Мальчик] в сознании и дышит самостоятельно, — объяснил главврач.
У мальчика диагностировали политравму, черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника, костей предплечья, травмы ребер и внутренних органов. Ранее врачи оценивали состояние ребенка, как тяжелое, за его жизнь боролись медики.
В июле в Татарске из окна 4-го этажа выпал 5-летний мальчик.