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«Дышит самостоятельно»: как себя чувствует мальчик, выпавший из окна в Новосибирске

У ребенка диагностировали переломы

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Мальчик находится в сознании

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Состояние семилетнего мальчика, выпавшего с восьмого этажа в Новосибирске, удалось стабилизировать. Об этом НГС сообщил главный врач детской больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий.

— Ребенка, выпавшего вчера из окна, удалось стабилизировать. [Мальчик] в сознании и дышит самостоятельно, — объяснил главврач.

У мальчика диагностировали политравму, черепно-мозговую травму, повреждения позвоночника, костей предплечья, травмы ребер и внутренних органов. Ранее врачи оценивали состояние ребенка, как тяжелое, за его жизнь боролись медики.

В июле в Татарске из окна 4-го этажа выпал 5-летний мальчик.

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