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Город Построили без разрешения: мэрия Новосибирска грозится судом владельцам здания в виде шара

Построили без разрешения: мэрия Новосибирска грозится судом владельцам здания в виде шара

Администрация считает, что объект построили незаконно

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Сейчас в здании работает банкетный зал и кафе

Мэрия Новосибирска собирает документы, чтобы подать в суд на владельцев здания «Шарик» в сквере около театра «Глобус». Инспекция выяснила, что объект построили без разрешения.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска, строение на улице Каменская, 1а возвели на участке с разрешенным видом использования «кафе». Мэрия передала землю владельцам по договору аренды, документ действует до 23 июня 2026 года. При этом на участке должен был появиться нестационарный объект, но у здания появился подземный этаж.

В конце прошлого года инспекция Госстройнадзора проверила здание и выявила, что объект построили без разрешения на строительство. Строение посчитали незаконной постройкой и направили документы в специальную комиссию при мэрии. В марте комиссия решила, что департамент земельных отношений должен пойти в суд, чтобы владелец снес здание или привел его в нормативный вид.

— Департаментом проводится работа по сбору необходимых документов для подготовки искового заявления в суд к арендатору земельного участка, — говорится в ответе мэрии.

Пока неизвестно, как будут использовать участок, если здание снесут.

Согласно выписке из ЕГРН, участок передали в аренду ООО «Вита-К», по данным сервиса «Контур.Фокус», организацией владеет Ирина Никонова (70%) и Константин Колоколов (30%). На конец 2023 года выручка компании составила 5,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 338 тысяч рублей.

Мэрия уже подавала иск в арбитражный суд на компанию в 2023 году, чтобы снять объект с кадастрового учета, но после администрация сама отказалась от иска.

На момент публикации в компании «Вита-К» на звонок журналиста не ответили, в кафе, которое открыто в здании также не подняли трубку.

Недавно во дворе одного из домов Центрального района вырубили деревья, снесли старое овощехранилище и под окнами начали возводить павильон. Мэрия нарушений не нашла.

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Кафе Здание Постройка Сквер Мэрия Новосибирска Незаконная постройка
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