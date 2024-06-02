Хотели как лучше, а получили гепатит: 5 полезных привычек, которые на самом деле вредны

Захотели сесть на диету и питаться одними фруктами? Значит, допустили сразу две ошибки Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Интернет полон советами о том, что, как и в каких количествах нужно есть. Некоторые вообще агитируют за систематический отказ от еды — мол, так быстрее получится похудеть. Времени выяснить, что из советов правда, а что нет, хватает не у всех. В итоге многие люди развивают в себе отнюдь не полезные привычки: например, каждый день есть кашу на завтрак или пить много воды. Вы думали, что как раз это — ключ к здоровью? Тогда послушайте, что говорят врачи о 5 популярных пищевых привычках.

Ошибка № 1. Едим кашу на завтрак

Вообще, есть кашу на завтрак — полезно, и с этим согласны врачи. Другое дело — какую именно кашу готовить и что положить в тарелку кроме нее. Гастроэнтеролог Галина Барташевич рекомендует отказаться от геркулесовой каши.



— Она содержит большое количество фитиновой кислоты, а это блокирует усвоение кальция. Наверное, из еды мы должны получать пользу, а не вымывание кальция из костей, поскольку он нам очень нужен, — рассказала эксперт.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог, диетолог клиники реабилитации доктора Волковой.





По словам гастроэнтеролога, не полезна и манная каша. Ведь манная крупа — это, по сути, побочный продукт от производства пшеничной муки. В манной каше много неполезных быстрых углеводов, которые вызывают выброс большого количества инсулина.



— Она очень калорийная и бедная по составу. Более приоритетны серые каши: гречневая, кукурузная. Очень модным стало белое киноа, — посоветовала гастроэнтеролог.



Многие не видят свой завтрак без каши, но врач уверяет: можно вполне сытно и вкусно поесть и без привычной манки или овсянки.



— Завтрак может быть не углеводный, а белково-жировой: омлет, рыба, овощные салаты под белковым прикрытием, — отметила Галина Барташевич.



Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











Ошибка № 2. Пьем слишком много воды





«Золотой стандарт» 2 литра воды в день — это условность. На самом деле норма воды для каждого человека индивидуальна. Ее можно вычислить по простой формуле.

— Если температура воздуха меньше 25 градусов, то 25 мл на килограмм веса. Если более 25, то 30 мл на килограмм веса, — поделилась Галина Барташевич.





А для человека, садящегося на диету, действуют немного другие правила.



— Человеку, который решил снижать вес, уже требуется больше жидкости, чем для поддержания веса, — 40 мл жидкости на 1 кг рекомендуемой (идеальной) массы тела, — рассказала диетолог Ирина Бородина.



Ирина Бородина — главный диетолог Министерства здравоохранения Свердловской области.



Однако не стоит приучать себя к потреблению большого количества воды. Ни зимой, ни в летнюю жару пользы от этого не будет. А вот проблемы могут возникнуть.



— Это приводит к низкому удельному весу. Пью воду, ее и выделяю. Плюс это колоссальная нагрузка на почки, — предостерегает Галина Барташевич.



Более того, гипергидратация, то есть избыток воды в организме, приводит к снижению концентрации натрия в крови.



— Это состояние сопровождается слабостью, тошнотой, головокружением, в тяжелых случаях развиваются судороги и отек мозга, — рассказала гастроэнтеролог и диетолог Вероника Черанева.



Вероника Черанева — врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы». Специалист по лечению язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрита, панкреатита, холецистита, дисбактериоза, метеоризма, колита, запора, эзофагита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.





Галина Барташевич поделилась лайфхаком: чтобы утром запустить пищеварение и захотеть есть, достаточно не торопясь, маленькими глотками выпить один-два стакана горячей воды (40–50 градусов), после чего сделать 15-минутную зарядку.



Ошибка № 3. Меняем сахар на заменители



Менять сахар на сахарозаменитель — всё равно что менять шило на мыло. Пользы от такой замены не ощутить, а вот вред — легко.



— При ежедневном, бесконтрольном употреблении подсластителей возрастает риск развития и закрепления неадекватной оценки калорийности простых углеводов, что нередко приводит к перееданию и прогрессии ожирения, — поделилась Ирина Бородина.



По словам Галины Барташевич, сахарозаменители вредят печени, вызывают головную боль, тошноту, расстройства пищеварения и могут спровоцировать токсический гепатит. И возможно, это еще не весь вред подсластителей: человечество пользуется ими меньше 100 лет и еще не успело как следует изучить.



Чем же тогда заменить сахар? Специалист советует стевию — ее могут употреблять в пищу даже диабетики. Главное, следить, чтобы в составе не оказались другие добавки, например фруктоза. Она, так же как и мед, не станет хорошей заменой для обычного сахара.



Ошибка № 4. Садимся на диеты



Многие люди пытаются резко похудеть за счет жестких диет, которые ничего кроме неизбежного срыва принести не могут. На самом деле диета вообще не должна быть причиной плохого настроения.



— На диете не сидят — это образ жизни. Ни одна диета не должна приносить ощущение пониженного настроения, дискомфорта, дисбаланса. Человек должен не ходить в полуобморочном состоянии, а понимать простую вещь: уходить от веса надо постепенно, спокойно, без резких срывов, — объяснила Галина Барташевич.



Нутрициолог Алена Трусова предупреждает: особенно осторожными надо быть с интервальным голоданием. Если голодать неправильно, то потом по врачам не находишься.



— Важно отслеживать реакции организма, — отметила Алена Трусова. — Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, голодание может спровоцировать неправильную работу желчи. Нужно выбирать для себя комфортный период голодания. Я знаю девушек, которые пробовали режим голодания 20 часов на 4 часа пищевого окна. И у них началась изжога, дискомфорт в ЖКТ, этот период голода для их организма оказался слишком большим.



Алена Трусова — эксперт по питанию и здоровому образу жизни, сертифицированный диетолог-нутрициолог, фитнес-инструктор.



Вообще, практически каждому современному человеку есть что убрать из рациона. Но лучше не садиться на диеты, придуманные в интернете, а проработать свой рацион с врачом.



— Исключить можно простые углеводы, макаронные изделия категории «Б» заменить на категорию «А». Убрать кондитерские изделия, убрать картофель из рациона, оставить его только в супе и салатах. Убрать сладкие сорта ягод, перейти на кислые — смородину, облепиху, крыжовник, вишню. Виноград — в пределах разумного: попробовать можно, есть нельзя. Не увлекаться бананами на ежедневной основе. Убрать газированные, консервированные продукты, — перечислила Барташевич.



Ошибка № 5. Едим слишком много фруктов



Переходить на одни фрукты — тоже не лучшая затея. С ними довольно легко переусердствовать.



— В своем составе они содержат фруктозу — природный сахар, который метаболизируется в глюкозу в печени. Избыток фруктозы может вызвать повышенную нагрузку на печень, а также из-за высокого содержания сахара могут возникнуть нарушения углеводного обмена, — рассказала Ирина Бородина.



Кроме того, переход на одни фрукты приведет к развитию жировой болезни печени и нарушит липидный обмен. Особенно это касается людей, входящих в группы риска — диабетиков, людей с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.



Но если знать меру, то фрукты вполне себе полезны. Лучше есть их в течение всего дня начиная с завтрака.



— В среднем считается, что 300–400 граммов фруктов и овощей нужно есть ежедневно, — заключила гастроэнтеролог Галина Барташевич.