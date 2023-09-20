«Лечиться долго»: курьер на велосипеде проехала по «зебре» и попала под «Форд» — в соцсетях ищут очевидцев

В Новосибирске ищут очевидцев ДТП, которое произошло 4 сентября на улице Блюхера — водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил женщину на велосипеде. Сообщение о поиске появилось в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».
Автор поста, которая ищет очевидцев аварии, рассказала, что ее знакомая — велосипедистка-курьер — пересекала дорогу по пешеходному переходу, на зеленый свет. Пострадавшая попала в больницу, у нее диагностировали переломы и сотрясение, говорится в сообщении.
НГС связался с женщиной, разыскивающей очевидцев происшествия. По ее словам, сейчас идёт дознание. Пострадавшая — ее знакомая — по-прежнему находится на лечении.
— Еще будут экспертизы медицинских заключений. Лечиться долго. Пока всё в подвешенном состоянии. В идеале найти бы водителя, который там стоял, полоса же стояла на зеленый свет. Были регистраторы у кого-то. Вот и ищу.
В городской Госавтоинспекции нам подтвердили информацию о ДТП. Там сообщили следующее:
— Водитель 2003 года рождения на «Форд Фокусе» ехал в сторону площади Лыщинского. На Блюхера, 54 он наехал на велосипедистку 1970 года рождения, она пересекала дорогу по пешеходному переходу. Женщина пострадала и была доставлена в больницу.
В июле НГС писал о том, что водитель насмерть сбил 47-летнюю велосипедистку в Новосибирской области. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке.