Авария на перекрестке: водитель насмерть сбил велосипедистку в Новосибирской области

24 июля в селе Убинское Новосибирской области погибла 47-летняя велосипедистка. Ее сбил автомобиль ВАЗ.
ДТП произошло около 17:00. 33-летний водитель ВАЗ-21120 ехал по улице Весенней.
— На нерегулируемом перекрестке совершил наезд на велосипедиста 1976 года рождения, который двигался по второстепенной дороге, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
В результате велосипедистка погибла на месте. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
Ранее НГС писал о том, что на днях в Бердске сбили велосипедиста. 16-летний подросток скончался в больнице от полученных травм.