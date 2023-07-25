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СрочноВодитель насмерть сбил велосипедистку
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Авария на перекрестке: водитель насмерть сбил велосипедистку в Новосибирской области

Трагедия произошла в селе Убинское

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ДТП произошло вечером 24 июля

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24 июля в селе Убинское Новосибирской области погибла 47-летняя велосипедистка. Ее сбил автомобиль ВАЗ.

ДТП произошло около 17:00. 33-летний водитель ВАЗ-21120 ехал по улице Весенней.

— На нерегулируемом перекрестке совершил наезд на велосипедиста 1976 года рождения, который двигался по второстепенной дороге, — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

В результате велосипедистка погибла на месте. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее НГС писал о том, что на днях в Бердске сбили велосипедиста. 16-летний подросток скончался в больнице от полученных травм.

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