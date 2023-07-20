Погиб 16-летний подросток: автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе — видео

По факту происшествия сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.



18 июля в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения двух автомобилей в Колыванском районе погиб 19-летний парень.

