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Погиб 16-летний подросток: автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе — видео

Инцидент произошел в Бердске

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Вечером 19 июля в Новосибирской области автомобиль сбил 16-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. В результате ДТП несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

По информации отдела пропаганды ГИБДД по региону, инцидент произошел около 20:50 в Бердске по улице Боровой. 41-летний водитель автомобиля Honda Legend ехал по дороге со стороны Рогачева и возле дома № 111 по улице Боровой сбил 16-летнего велосипедиста.

По предварительной информации, подросток пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, не спешившись с велосипеда. Инцидент попал на видео.

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Сотрудники полиции проводят доследственную проверку

Видео: ГИБДД по Новосибирской области

— В результате происшествия подростка доставили в городскую больницу Бердска с тяжелыми травмами. Впоследствии юноша в 22:35 скончался в медицинском учреждении, — сообщили в ведомстве.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

18 июля в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения двух автомобилей в Колыванском районе погиб 19-летний парень.

Смертельное ДТПВелосипедДТПБердск
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