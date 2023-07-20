Погиб 16-летний подросток: автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе — видео

Вечером 19 июля в Новосибирской области автомобиль сбил 16-летнего велосипедиста на пешеходном переходе. В результате ДТП несовершеннолетнего с травмами доставили в больницу, где он впоследствии скончался.
По информации отдела пропаганды ГИБДД по региону, инцидент произошел около 20:50 в Бердске по улице Боровой. 41-летний водитель автомобиля Honda Legend ехал по дороге со стороны Рогачева и возле дома № 111 по улице Боровой сбил 16-летнего велосипедиста.
По предварительной информации, подросток пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, не спешившись с велосипеда. Инцидент попал на видео.
— В результате происшествия подростка доставили в городскую больницу Бердска с тяжелыми травмами. Впоследствии юноша в 22:35 скончался в медицинском учреждении, — сообщили в ведомстве.
По факту происшествия сотрудники полиции проводят доследственную проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.
18 июля в Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. В результате столкновения двух автомобилей в Колыванском районе погиб 19-летний парень.