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Погиб 19-летний мужчина: ВАЗ врезался в «Газель» в Колыванском районе

В результате аварии пострадал один человек

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Авария произошла на автодороге К-12 Новосибирск — Колывань — Томск

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В Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, в результате столкновения двух автомобилей погиб 19-летний мужчина.

Авария произошла 18 июля примерно в 20:00 на автодороге К-12 Новосибирск — Колывань — Томск в Колыванском районе области. 19-летний водитель ВАЗ-2112 ехал со стороны Новосибирска в направлении Томска и столкнулся с попутным автомобилем «Газель».

В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, сибиряк не выдержал безопасную дистанцию.

— В результате произошедшего в автомобиле ВАЗ погиб водитель, 30-летний мужчина-пассажир получил различные травмы, — указано в сообщении.

На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.

18 июля в Новосибирской области произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. В аварии погиб 4-летний ребенок, еще три человека пострадали. По факту ДТП возбуждено несколько уголовных дел, водитель грузового автомобиля задержан.

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