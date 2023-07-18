Погиб 19-летний мужчина: ВАЗ врезался в «Газель» в Колыванском районе

В Новосибирской области произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, в результате столкновения двух автомобилей погиб
Авария произошла 18 июля примерно в 20:00 на автодороге К-12 Новосибирск — Колывань — Томск в Колыванском районе области.
В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, сибиряк не выдержал безопасную дистанцию.
— В результате произошедшего в автомобиле ВАЗ погиб водитель,
На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства аварии.
18 июля в Новосибирской области произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса. В аварии погиб