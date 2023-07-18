freedom
СЕЙЧАС +26°С
Пробки 6/10
usd 90.42
eur 101.65
Тема дня4 человека пострадали в аварии с автобусом и фурой
Все новости
Все новости

Четверо пострадали: подробности ДТП с автобусом и фурой на новосибирской трассе

После аварии госпитализировали четырех человек, в том числе одного ребенка

2 385

В автобусе находились 19 человек

Поделиться

Днем 18 июля в Новосибирской области произошло столкновение фуры и автобуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в пассажирском транспорте находились 19 человек, в результате аварии четверо пострадали.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону в 14:58. Автомобили столкнулись на трассе 255 в Чулымском районе. После ДТП автодорогу не перекрывали.

— По оперативным данным, в рейсовом автобусе находилось 19 человек. Предварительно, четверо, включая ребенка, пострадали. Медики их госпитализировали, — уточнили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что специалисты МЧС России оказали помощь водителю фуры — его эвакуировали из поврежденной машины. Кроме того, пожарные отключили автомобильные аккумуляторы для исключения возможности возгорания.

В середине июля в Алтайском крае автобус столкнулся с поездом. В результате ДТП водитель транспортного средства скончался на месте.

Обновлено.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Ход и результат контроля дела поставила на контроль прокуратура.

— В результате ДТП пострадали 4 человека, из них 1 ребенок 2018 г. р. Все пострадавшие доставлены в Чулымскую ЦРБ, — сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что автобус следовал по маршруту Северное — Новосибирск, в нем находились 18 пассажиров. На место ДТП выехал прокурор Чулымского района.

В пресс-службе регионального Минтранса уточнили, что после ДТП на место аварии направили дополнительный транспорт для доставки людей в село Северное.

— 5 пассажиров были доставлены в гостиницу в Чулыме и ожидают автобуса. Остальные пассажиры воспользовались услугами другого транспорта, — уточнили в министерстве.

По теме

ДТПДТП с автобусамиЧулымский районМЧС
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter