Четверо пострадали: подробности ДТП с автобусом и фурой на новосибирской трассе

Днем 18 июля в Новосибирской области произошло столкновение фуры и автобуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в пассажирском транспорте находились 19 человек, в результате аварии четверо пострадали.
По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по региону в 14:58. Автомобили столкнулись на трассе 255 в Чулымском районе. После ДТП автодорогу не перекрывали.
— По оперативным данным, в рейсовом автобусе находилось 19 человек. Предварительно, четверо, включая ребенка, пострадали. Медики их госпитализировали, — уточнили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что специалисты МЧС России оказали помощь водителю фуры — его эвакуировали из поврежденной машины. Кроме того, пожарные отключили автомобильные аккумуляторы для исключения возможности возгорания.
В середине июля в Алтайском крае автобус столкнулся с поездом. В результате ДТП водитель транспортного средства скончался на месте.