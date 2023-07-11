Автобус выехал на железнодорожный переезд в Алтайском крае и врезался в поезд — водитель погиб

11 июля в Алтайском крае автобус столкнулся с поездом, водитель скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Авария произошла в 04:26 на железнодорожном переезде «Пересечение перегона Панкрушиха — Урываево». По предварительным данным, 50-летний водитель на автобусе PEGASO ехал со стороны села Хабары в сторону села Панкрушиха. Он проехал на запрещающий сигнал семафора и врезался в грузовой поезд.