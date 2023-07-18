Автобус столкнулся с фурой на новосибирской трассе — видео с места ДТП

Днем 18 июля в Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса. По информации телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», пассажирский транспорт столкнулся с фурой.
В сообщении указано, что инцидент произошел на трассе
На кадрах видно, что на месте дорожно-транспортного происшествия находятся сотрудники полиции, скорая помощь и пожарная машина. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по региону с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что информация о ДТП уточняется.
На сайте «Яндекс.Карты» информация о столкновении транспорта отсутствует. По информации сервиса, на трассе
17 июля в Первомайском районе Новосибирска произошла массовая авария. В результате столкновения автомобилей пострадали