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Автобус столкнулся с фурой на новосибирской трассе — видео с места ДТП

Инцидент произошел в Чулымском районе

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Пассажирский транспорт столкнулся с фурой

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Днем 18 июля в Новосибирской области произошло ДТП с участием автобуса. По информации телеграм-канала «Новосибирск с огоньком», пассажирский транспорт столкнулся с фурой.

В сообщении указано, что инцидент произошел на трассе Р-254 между городом Чулымом и селом Кокошино в Чулымском районе. Место аварии попало на видео.

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На месте ДТП находятся сотрудники полиции, скорая помощь и пожарная машина

Видео: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

На кадрах видно, что на месте дорожно-транспортного происшествия находятся сотрудники полиции, скорая помощь и пожарная машина. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по региону с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что информация о ДТП уточняется.

На трассе Р-254 образовалась пробка

На трассе Р-254 образовалась пробка

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На сайте «Яндекс.Карты» информация о столкновении транспорта отсутствует. По информации сервиса, на трассе Р-254 образовалась пробка.

17 июля в Первомайском районе Новосибирска произошла массовая авария. В результате столкновения автомобилей пострадали 10-летняя девочка и 12-летний мальчик.

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