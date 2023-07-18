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Собрали «паровозик»: массовая авария произошла в Новосибирске — пострадали два ребенка

Три автомобиля столкнулись в Первомайском районе

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ДТП произошло вечером в понедельник

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В Первомайском районе Новосибирска вчера, 17 июля, произошла массовая авария. Двух детей доставили в больницу. ДТП случилось вечером, в 18:28.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, 40-летний водитель Chery Tiggo ехал по Бердскому шоссе в сторону улицы Лесосечной. Возле дома на Разъездной, 13 врезался в Honda Fit. Из-за удара Honda Fit столкнулась с Toyota Carina ED, которая двигалась в попутном направлении.

В машине Honda Fit пострадала 10-летняя девочка и 12-летний мальчик. Их доставили в больницу, характер травм уточняется. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства устанавливаются.

На выходных в Искитимском районе на трассе произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

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ДТПДетиГИБДДПервомайский район
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