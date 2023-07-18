Собрали «паровозик»: массовая авария произошла в Новосибирске — пострадали два ребенка

В Первомайском районе Новосибирска вчера,
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску,
В машине Honda Fit пострадала 10-летняя девочка и
На выходных в Искитимском районе на трассе произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
Три автомобиля столкнулись в Первомайском районе
В Первомайском районе Новосибирска вчера,
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску,
В машине Honda Fit пострадала 10-летняя девочка и
На выходных в Искитимском районе на трассе произошло ДТП с участием четырех автомобилей.
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