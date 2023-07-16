Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Новосибирской области

16 июля на трассе в Искитимском районе произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает автомобильный паблик «АСТ-54» «ВКонтакте».
— При движении в сторону Барнаула столкнулись 4 автомобиля, среди которых: ВАЗ-2106, Peugeot 408, Honda Stream. Информации о пострадавших в нашу редакцию не поступало, — говорится в посте «АСТ-54». В паблике не уточнили модель четвертого автомобиля.
В ГИБДД Новосибирской области ДТП не комментировали на момент публикации материала.
Утром 16 июля в Советском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. Авария произошла на Старом шоссе.