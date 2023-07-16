В Новосибирске произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста — последствия аварии попали на видео

— По предварительной информации, автомобиль Volkswagen двигался по Старом шоссе в сторону улицы Лесосечной и у дома 142/1 на Старом шоссе совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki. Затем мотоцикл врезался в разделительное ограждение, а после совершил столкновение с автомобилем Honda, который двигался в попутном направлении, — пояснили в ведомстве.