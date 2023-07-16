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СрочноМотоциклист погиб на ДТП на Старом шоссе
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В Новосибирске произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста — последствия аварии попали на видео

Личность водителя мотоцикла устанавливается

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Авария произошла на Старом шоссе

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Утром 16 июля в Советском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб мотоциклист. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, авария произошла на Старом шоссе.

— По предварительной информации, автомобиль Volkswagen двигался по Старом шоссе в сторону улицы Лесосечной и у дома 142/1 на Старом шоссе совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki. Затем мотоцикл врезался в разделительное ограждение, а после совершил столкновение с автомобилем Honda, который двигался в попутном направлении, — пояснили в ведомстве.

От полученных ран водитель мотоцикла скончался на месте до приезда машины скорой помощи. Его личность устанавливается. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на улице Римского-Корсакова.

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