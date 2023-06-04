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На Богдана Хмельницкого автомобиль сбил мотоциклиста — в аварии пострадал 18-летний юноша

ДТП произошло на улице Римского-Корсакова

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Молодого человека с травмами доставили в больницу

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В ночь с 3 на 4 июня в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на улице Римского-Корсакова.

— 32-летний водитель за рулем Toyota Corolla ехал со стороны улицы Вертковской. На повороте налево у дома №28 по улице Римского-Корсакова совершил столкновение с мотоциклом Pitbike, которым управлял 18-летний юноша, — пояснили в инспекции.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, его с травмами доставили в больницу. Наряд ДПС устанавливает все обстоятельства аварии.

Ранее в Новосибирске водитель красного кроссовера Nissan X-Trail сбил мотоциклиста на Богдана Хмельницкого. Момент ДТП попал в объектив камеры.

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