На Богдана Хмельницкого автомобиль сбил мотоциклиста — в аварии пострадал 18-летний юноша

В ночь с 3 на 4 июня в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Как сообщили в отделе пропаганды городского ГИБДД, авария произошла на улице Римского-Корсакова.
— 32-летний водитель за рулем Toyota Corolla ехал со стороны улицы Вертковской. На повороте налево у дома №28 по улице Римского-Корсакова совершил столкновение с мотоциклом Pitbike, которым управлял 18-летний юноша, — пояснили в инспекции.
В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, его с травмами доставили в больницу. Наряд ДПС устанавливает все обстоятельства аварии.
Ранее в Новосибирске водитель красного кроссовера Nissan X-Trail сбил мотоциклиста на Богдана Хмельницкого. Момент ДТП попал в объектив камеры.