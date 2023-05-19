На Богдана Хмельницкого автомобиль сбил мотоциклиста — видео момента аварии

Вечером 19 мая в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист. Видео момента аварии очевидцы опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На Богдана Хмельницкого водитель красного кроссовера Nissan X-Trail отвлекся от дороги и сбил мотоциклиста, а тот, в свою очередь, врезался в черный внедорожник Toyota Land Cruiser, — написал автор поста.
Какие травмы получил мотоциклист, остается неизвестным. Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по аварии, в инспекции пояснили, что уточняют информацию.
Ранее в Новосибирске мотоциклист попал в больницу после ДТП на улице Немировича-Данченко. После столкновения мотоцикл загорелся, но его успели потушить до приезда пожарных.