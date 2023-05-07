Мотоцикл загорелся после ДТП в Новосибирске

В Новосибирске мотоциклист попал в больницу после ДТП на улице Немировича-Данченко. Как написали очевидцы в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте», после столкновения мотоцикл загорелся, но его успели потушить до приезда пожарных.
— Рядом с областной больницей на Немировича произошло ДТП с участием мотоциклиста. К моменту приезда пожарных мотоцикл был потушен огнетушителями, а водителя загружали в реанимобиль, — говорится в сообщении.
В отделе пропаганды городского ГИБДД подтвердили информацию о ДТП.
— 55-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при выезде на улицу Немировича-Данченко не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha под управлением 35-летнего мужчины, — пояснили в инспекции.
В результате аварии пострадал 35-летний водитель, его доставили в больницу.
Ранее водитель грузовика пострадал в ДТП, врезавшись в фуру, припаркованную на дороге.