freedom
СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 76.82
eur 84.91
Тема дняЛошадь без наездника проскакала по Новосибирску
Все новости
Все новости

Мотоцикл загорелся после ДТП в Новосибирске

Авария произошла на улице Немировича-Данченко

1 241

Водителя мотоцикла с травмами доставили в больницу

Поделиться

В Новосибирске мотоциклист попал в больницу после ДТП на улице Немировича-Данченко. Как написали очевидцы в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте», после столкновения мотоцикл загорелся, но его успели потушить до приезда пожарных.

— Рядом с областной больницей на Немировича произошло ДТП с участием мотоциклиста. К моменту приезда пожарных мотоцикл был потушен огнетушителями, а водителя загружали в реанимобиль, — говорится в сообщении.

В отделе пропаганды городского ГИБДД подтвердили информацию о ДТП.

— 55-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, при выезде на улицу Немировича-Данченко не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом Yamaha под управлением 35-летнего мужчины, — пояснили в инспекции.

В результате аварии пострадал 35-летний водитель, его доставили в больницу.

Ранее водитель грузовика пострадал в ДТП, врезавшись в фуру, припаркованную на дороге.

По теме

ДТПМотоцикл попал в ДТПНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter