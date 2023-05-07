Мотоцикл загорелся после ДТП в Новосибирске

В Новосибирске мотоциклист попал в больницу после ДТП на улице Немировича-Данченко. Как написали очевидцы в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте», после столкновения мотоцикл загорелся, но его успели потушить до приезда пожарных.

