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Тема дняВ ДТП с автобусом погиб 4-летний ребенок
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Погиб 4-летний ребенок: автобус столкнулся с грузовиком в Новосибирской области

В пассажирском автобусе находились 19 человек

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Авария произошла в 14:45 на 1319-м километре автодороги Р-254 «Иртыш»

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18 июля в Новосибирской области на трассе Р-254 «Иртыш» произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Как сообщили на сайте МВД «Медиа», в результате столкновения автомобилей погиб четырехлетний ребенок.

Авария произошла в 14:45 на 1319-м километре автодороги Р-254 «Иртыш». Пассажирский автобус «Киа-Гранбит», следовавший по маршруту Новосибирск — поселок Северное, столкнулся с грузовым автомобилем «Ситрак».

— По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб малолетний ребенок в возрасте около 4 лет, находившийся в автобусе, — указано в сообщении.

В результате аварии пострадали 67-летний водитель «Ситрака» и два пассажира автобуса. Их доставили в медицинское учреждение. В сообщении уточняется, что на место ДТП выехал начальник УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области полковник полиции Александр Бабенков.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка.

Как сообщали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Пострадавших доставили в Чулымскую ЦРБ.

Обновлено.

В отношении водителя грузового автомобиля возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, водитель задержан.

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