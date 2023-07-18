Погиб 4-летний ребенок: автобус столкнулся с грузовиком в Новосибирской области

18 июля в Новосибирской области на трассе
Авария произошла в 14:45 на
— По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб малолетний ребенок в возрасте около 4 лет, находившийся в автобусе, — указано в сообщении.
В результате аварии пострадали
Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия, проводится доследственная проверка.
Как сообщали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Пострадавших доставили в Чулымскую ЦРБ.