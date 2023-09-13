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Тема дняМощное облако дыма поднялось над складом. Видео
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Мощное облако дыма поднялось над горящим складом в Маслянино: впечатляющее видео с пожаром

Площадь горения - 900 квадратных метров

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Пожар начался сегодня утром

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В Новосибирской области в поселке Маслянино загорелось предприятие. Над поселком поднялся густой столб дыма. Инцидент произошел сегодня, 13 сентября.

В пресс-службе МЧС по Новосибирской области рассказали, что пожарные тушат огонь на складе.

— В 08:15 очевидцы сообщили в пожарную охрану, что горит неэксплуатированный кирпичный склад в рабочем поселке Маслянино Новосибирской области. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что крыша здания полностью в огне. Предварительная площадь горения составляет 900 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

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Столб дыма поднялся

Видео: АСТ-54

На месте работают 12 человек личного состава и 3 единицы техники. Информация уточняется. Как сообщают в АСТ-54, здание принадлежит предприятию «ЭкоНива».

В Новосибирске вечером 6 сентября загорелась крыша в пятиэтажном доме в Калининском районе. Из горящего здания эвакуировали 30 человек.

ПожарМЧС
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