«Я ребенка держала. Все молились»: пассажиры рейса Сочи-Омск о посадке самолета в поле — видео

12 сентября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» сел в пшеничном поле под Новосибирском. Аварийная посадка произошла из-за отказа гидросистемы и нехватки топлива. В этом видео мы собрали рассказы и эмоции пассажиров рейса.
— Ты готов к толчку, понимаешь, что он сейчас будет садиться и ты не знаешь, как это произойдет, — со слезами говорит одна из пассажирок рейса Сочи-Омск, которая во время посадки держала ребенка за руку.
По словам пассажиров, паники на борту не было, экипаж четко инструктировал пассажиров и давал команды.
— Мужчины пассажиры брали детей на руки, вместе с ними по трапу спускались, отбегали, — вспоминает пассажирка Мария. По ее словам, муж уже отслеживал рейс на сайте Flightradar. Когда увидел, что самолет пролетел над Омском, собирался звонить в аэропорт, в этот момент она ему позвонила.
В этом видео вы также услышите, что происходило в салоне самолета во время аварийной посадки.
Самолетом управляли командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. В сеть попала запись переговоров экипажа с авиадиспетчерами. Все подробности аварийной посадки рейса Сочи-Омск рассказываем в онлайн-трансляции.