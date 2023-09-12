«Когда еще взлетали, был нездоровый звук»: что случилось с самолетом Сочи-Омск — история посадки в одном видео

— Когда еще взлетали, был какой-то нездоровый звук, когда он колеса под себя собирал. Дальше летели — всё было нормально. И когда оставалось лететь еще примерно час, объявили, что в Омске садиться не будем — будем в Новосибирске, — рассказал телеканалу ОТС пассажир рейса Юрий Нещадим, который летел с ребенком. — Пилот молодец, сели мягче, чем на асфальт.