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Посадка самолета в полеПодробности

«Когда еще взлетали, был нездоровый звук»: что случилось с самолетом Сочи-Омск — история посадки в одном видео

Командир корабля попытался уйти на запасной аэродром в Новосибирск

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В этом видео рассказваем, что случилось с рейсом Сочи-Омск

Видео: NGS.RU

Утром 12 сентября самолет Аirbus320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил аварийную посадку на пшеничное поле рядом с селом в Новосибирской области. На борту находились 167 пассажиров, в том числе 23 ребенка и 6 членов экипажа. В этом видео мы собрали все, что известно об инциденте к этому часу.

— Когда еще взлетали, был какой-то нездоровый звук, когда он колеса под себя собирал. Дальше летели — всё было нормально. И когда оставалось лететь еще примерно час, объявили, что в Омске садиться не будем — будем в Новосибирске, — рассказал телеканалу ОТС пассажир рейса Юрий Нещадим, который летел с ребенком. — Пилот молодец, сели мягче, чем на асфальт.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, никто из пассажиров не пострадал. В минздраве Новосибирской области сообщили, что один человек обратился к медикам за помощью из-за скачка давления. Двоих отправили в центральную районную больницу на рентген.

Пассажиров самолета Сочи — Омск сначала разместили в Доме культуры села Убинка. По информации МЧС по Новосибирской области, люди забрали свой багаж и на автобусах доехали до пункта временного размещения. Большую часть пассажиров отправили в Омск на электричке.

Причиной аварийной посадки самолета стал отказ гидросистемы. Экипаж подал сигнал бедствия, потом исчез с радаров. Один из главных вопросов, — почему самолет не смог сеть в Омске и экипаж принял решение лететь в Новосибирск. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов на пресс-конференции дал оценку действиям экипажа.

— В этой ситуации командир корабля посчитал необходимым уйти на запасной аэродром в Новосибирск. Причина: в Омске полоса 2500 [метров], в Новосибирске 3 километра. При отказе зеленой гидросистемы наблюдается некоторое отклонение в работе спойлера, тормозные щитки на самолете, и закрылков. Поэтому посадочная дистанция может увеличиваться, — объяснил он.

По словам Сергея Скураторва, командир осознал, что в этой ситуации топлива для захода на посадку в Новосибирске может не хватить.

Самолетом управляли командир воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов. В сеть попала запись переговоров экипажа с авиадиспетчерами. Все подробности аварийной посадки рейса Сочи-Омск рассказываем в онлайн-трансляции.

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