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Тема дняАвиаэксперт — о причинах аварийной посадки в поле
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Посадка самолета в поле

Что происходит с пассажирами самолета, который аварийно сел в поле — фото с места событий

Корреспонденты НГС работают на месте ЧП

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Люди пережили, похоже, один из сильнейших стрессов в своей жизни

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Журналисты НГС добрались до села Убинское, где находятся пассажиры самолета «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в поле. Показываем обстановку глазами фотокорреспондента Александра Ощепкова.

Пассажиры рассаживаются по автобусам, которые отвезут их в Омск и Новосибирск

Пассажиры рассаживаются по автобусам, которые отвезут их в Омск и Новосибирск

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Некоторые ожидают отправки у местного Дома культуры

Некоторые ожидают отправки у местного Дома культуры

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Большую часть отправляют в Омск на рейсовой электричке, сообщает корреспондент НГС Анна Скок

Большую часть отправляют в Омск на рейсовой электричке, сообщает корреспондент НГС Анна Скок

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Напомним, в числе пассажиров авиалайнера были 23 ребёнка

Напомним, в числе пассажиров авиалайнера были 23 ребёнка

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Экстренные службы продолжают следить за ситуацией

Экстренные службы продолжают следить за ситуацией

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Большинсвто пассажиров уже разъехались, отправляют оставшихся

Большинсвто пассажиров уже разъехались, отправляют оставшихся

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В зале ДК людям предоставили воду, питание и зарядные устройства для мобильных телефонов

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Утром 12 сентября авиалайнер Airbus А320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Сочи — Омск», совершил аварийную посадку в поле у села Каменка Убинского района Новосибирской области. На борту самолёта было 167 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. По предварительным данным, решение об аварийной посадке было принято из-за технической неисправности — отказа гидросистемы. Перед приземлением экипаж подавал сигнал тревоги о нехватке топлива.

О развитии событий вокруг аварийно приземлившегося авиалайнера мы оперативно сообщаем в онлайн-трансляции.

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