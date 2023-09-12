Что происходит с пассажирами самолета, который аварийно сел в поле — фото с места событий

Журналисты НГС добрались до села Убинское, где находятся пассажиры самолета «Уральских авиалиний», аварийно приземлившегося в поле. Показываем обстановку глазами фотокорреспондента Александра Ощепкова.
Утром 12 сентября авиалайнер Airbus А320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс «Сочи — Омск», совершил аварийную посадку в поле у села Каменка Убинского района Новосибирской области. На борту самолёта было 167 пассажиров, из них 23 ребенка, 6 членов экипажа. По предварительным данным, решение об аварийной посадке было принято из-за технической неисправности — отказа гидросистемы. Перед приземлением экипаж подавал сигнал тревоги о нехватке топлива.
О развитии событий вокруг аварийно приземлившегося авиалайнера мы оперативно сообщаем в онлайн-трансляции.