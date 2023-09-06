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Крыша пятиэтажного дома загорелась в Новосибирске — прокуратура начала проверку

Из здания эвакуировали 30 человек

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Огонь вспыхнул в доме в Калининском районе

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В Новосибирске прокуратура начала проверку после пожара в пятиэтажном доме на улице 2-й Краснодонский переулок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Прокуратурой организована проверка по факту пожара в многоэтажном жилом доме в Калининском районе. Предварительно установлено, что в многоквартирном жилом доме по улице 2-й Краснодонский переулок, 7 произошло возгорание кровли, — пояснили в прокуратуре.

На место происшествия выехал и. о. прокурора Калининского района. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщили в МЧС, из здания эвакуировали 30 человек. На месте работают 36 пожарных и 11 единиц спецтехники.

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ПожарПрокуратураНовосибирск
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