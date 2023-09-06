Крыша пятиэтажного дома загорелась в Новосибирске — прокуратура начала проверку

В Новосибирске прокуратура начала проверку после пожара в пятиэтажном доме на улице 2-й Краснодонский переулок. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Прокуратурой организована проверка по факту пожара в многоэтажном жилом доме в Калининском районе. Предварительно установлено, что в многоквартирном жилом доме по улице 2-й Краснодонский переулок, 7 произошло возгорание кровли, — пояснили в прокуратуре.
На место происшествия выехал
Как сообщили в МЧС, из здания эвакуировали 30 человек. На месте работают 36 пожарных и 11 единиц спецтехники.