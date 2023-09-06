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Эвакуировали 30 человек: в Новосибирске горит крыша дома — улицу рядом оцепили

По предварительным данным, пострадавших нет

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Пожар начался на крыше

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В Новосибирске вечером 6 сентября загорелась крыша пятиэтажного дома на улице 2-й переулок Краснодонский. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

— В 17:11 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке в Калининском районе. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место уже через шесть минут. Из здания эвакуировали 30 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет, — пояснили в МЧС.

На месте возгорания работают 36 человек личного состава, а также 11 единиц спецтехники. Улицу, где произошел пожар, оцепили.

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