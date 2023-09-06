Эвакуировали 30 человек: в Новосибирске горит крыша дома — улицу рядом оцепили

В Новосибирске вечером 6 сентября загорелась крыша пятиэтажного дома на улице 2-й переулок Краснодонский. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, предварительная площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
— В 17:11 поступило сообщение о пожаре в пятиэтажке в Калининском районе. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место уже через шесть минут. Из здания эвакуировали 30 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет, — пояснили в МЧС.
На месте возгорания работают 36 человек личного состава, а также 11 единиц спецтехники. Улицу, где произошел пожар, оцепили.