В Новосибирске семью с семилетним ребенком выгнали из боулинга — что произошло

— Администратор попросила охранников выпроводить хулиганов. Бойцы ГБР вывели семью из трех человек — мужчину, женщину и их семилетнюю дочку. На улице семья успокоилась, села в такси и уехала, — сообщили в «Гвардии».

В августе пьяная компания устроила погром в сауне, посетители избили администратора. Двух женщин и мужчину успокоили бойцы ГБР.