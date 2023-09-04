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В Новосибирске семью с семилетним ребенком выгнали из боулинга — что произошло

ГБР вывела на улицу мужа, жену и их дочку

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Бойцов ГБР вызвали сотрудники боулинга

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В Новосибирске мужа, жену и их 7-летнюю дочь выгнали из боулинга. Пьяный мужчина устроил ссору с супругой в развлекательном центре, чем помешал другим посетителям.

Как сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия», скандал произошел ночью 3 сентября. По словам администратора боулинга, в развлекательном центре на улице Планетная пьяный мужчина решил устроить разборки со своей женой на боулинговой дорожке. Скандал помешал другим отдыхающим, поэтому они пожаловались сотрудникам.

— Администратор попросила охранников выпроводить хулиганов. Бойцы ГБР вывели семью из трех человек — мужчину, женщину и их семилетнюю дочку. На улице семья успокоилась, села в такси и уехала, — сообщили в «Гвардии».

В августе пьяная компания устроила погром в сауне, посетители избили администратора. Двух женщин и мужчину успокоили бойцы ГБР.

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