«До невменяемости пьяные»: дебоширы разгромили сауну и избили ее сотрудницу в Новосибирске

Пьяная компания ночью 19 августа устроила погром в сауне на улице Есенина, избив ее администратора. Успокоить двух женщин и мужчину смогли лишь приехавшие на вызов бойцы ГБР, сообщили в АБ «Гвардия».
— До невменяемости пьяные гости разбили служебный стационарный телефон и мобильный, принадлежащий администратору, открыто похитили из холодильника несколько банок пива и распили их. Пытавшуюся вразумить распоясавшихся гостей сотрудницу сауны они попросту избили, рассекли бровь, — рассказали НГС в «Гвардии».
Хулиганов доставили в ближайший отдел полиции.
Ранее в Новосибирской области в Каргате женщина устроила погром в магазине. Она искала цветную капусту.