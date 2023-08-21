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«До невменяемости пьяные»: дебоширы разгромили сауну и избили ее сотрудницу в Новосибирске

Дебоширы не успокоились до приезда наряда ГБР

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В погоне за пивом, компания разбила два телефона в сауне

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Пьяная компания ночью 19 августа устроила погром в сауне на улице Есенина, избив ее администратора. Успокоить двух женщин и мужчину смогли лишь приехавшие на вызов бойцы ГБР, сообщили в АБ «Гвардия».

— До невменяемости пьяные гости разбили служебный стационарный телефон и мобильный, принадлежащий администратору, открыто похитили из холодильника несколько банок пива и распили их. Пытавшуюся вразумить распоясавшихся гостей сотрудницу сауны они попросту избили, рассекли бровь, — рассказали НГС в «Гвардии».

Хулиганов доставили в ближайший отдел полиции.

Ранее в Новосибирской области в Каргате женщина устроила погром в магазине. Она искала цветную капусту.

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