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Пыталась найти цветную капусту: в Новосибирской области женщина разгромила магазин

Инцидент попал на видео

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Инцидент произошел в Каргате

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В Новосибирской области в Каргате женщина устроила погром в магазине. Видео инцидента появилось в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Как сообщил автор поста, женщина искала цветную капусту в морозильнике и потеряла линзы от очков. На следующий день сибирячка пришла искать их. Сотрудники магазина ответили, что не замечали линзы, и принесли свои извинения.

— После женщина начала покрывать матом персонал и разносить магазин. Когда все попытки успокоить оказались напрасными, она ударила ребенка лет 14–16. Другая пожилая женщина заступилась за ребенка и треснула оппонента, — говорится в посте.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
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Видео: «АСТ-54»

По словам очевидцев, в итоге буйную покупательницу забрала полиция.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по инциденту, в ведомстве пояснили, что уточняют информацию.

Ранее в Новосибирске покупатель устроил погром в магазине «Мария-Ра» на Владимировской, 1/1. Он разбил несколько десятков бутылок с алкоголем.

Обновлено. Инцидент прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:

— 19 мая в полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов города Каргата женщина ведет себя неадекватно. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции. 46-летняя местная жительница была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Полицейские установили, что в ходе конфликтной ситуации женщина также нанесла телесные повреждения двум покупательницам.

В отношении женщины составили протокол по статье за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Возбуждено административное расследование по статье «Побои» (ст. 6.1.1 КоАП РФ). Пострадавших направили на судебно-медицинскую экспертизу. Проводится проверка.

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Погром в магазинеКаргатНовосибирская область
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