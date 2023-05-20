Пыталась найти цветную капусту: в Новосибирской области женщина разгромила магазин

В Новосибирской области в Каргате женщина устроила погром в магазине. Видео инцидента появилось в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Как сообщил автор поста, женщина искала цветную капусту в морозильнике и потеряла линзы от очков. На следующий день сибирячка пришла искать их. Сотрудники магазина ответили, что не замечали линзы, и принесли свои извинения.
— После женщина начала покрывать матом персонал и разносить магазин. Когда все попытки успокоить оказались напрасными, она ударила ребенка лет
По словам очевидцев, в итоге буйную покупательницу забрала полиция.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу регионального МВД за комментарием по инциденту, в ведомстве пояснили, что уточняют информацию.
Ранее в Новосибирске покупатель устроил погром в магазине «Мария-Ра» на Владимировской, 1/1. Он разбил несколько десятков бутылок с алкоголем.