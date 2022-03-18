Покупатель разгромил витрину с вином в новосибирской «Марии-Ра» — магазин оценивает ущерб

В Новосибирске 18 января в 10 утра покупатель устроил погром в магазине «Мария-Ра» на Владимировской, 1/1. Он разбил несколько десятков бутылок с алкоголем.
— В полицию поступило сообщение от работников магазина по факту повреждения имущества в торговом зале. На место поехала следственно-оперативная группа полиции, гражданин был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области
Как рассказали в пресс-службе «Мария-Ра», сумма ущерба еще уточняется.
— Покупатель сегодня пришел в магазин и разгромил витрину с алкоголем. Сотрудники магазина вызвали полицию, дебошира задержали. Никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе «Мария-Ра».
В ГУ МВД по НСО добавили, что сейчас устанавливается, в каком состоянии был посетитель.
Прокуратура направила в суд дело новосибирца, который с группой других людей в марте прошлого года устроил потасовку в баре «Путч» на Красном проспекте. От его действий пострадали мужчина и женщина.