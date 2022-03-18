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Покупатель разгромил витрину с вином в новосибирской «Марии-Ра» — магазин оценивает ущерб

В продуктовой сети вызвали полицию

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Люди во время инцидента не пострадали

Люди во время инцидента не пострадали

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В Новосибирске 18 января в 10 утра покупатель устроил погром в магазине «Мария-Ра» на Владимировской, 1/1. Он разбил несколько десятков бутылок с алкоголем.

— В полицию поступило сообщение от работников магазина по факту повреждения имущества в торговом зале. На место поехала следственно-оперативная группа полиции, гражданин был доставлен в отдел для дальнейшего разбирательства, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области

Как рассказали в пресс-службе «Мария-Ра», сумма ущерба еще уточняется.

— Покупатель сегодня пришел в магазин и разгромил витрину с алкоголем. Сотрудники магазина вызвали полицию, дебошира задержали. Никто не пострадал, — рассказали в пресс-службе «Мария-Ра».

В ГУ МВД по НСО добавили, что сейчас устанавливается, в каком состоянии был посетитель.

Прокуратура направила в суд дело новосибирца, который с группой других людей в марте прошлого года устроил потасовку в баре «Путч» на Красном проспекте. От его действий пострадали мужчина и женщина.

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