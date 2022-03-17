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В суд направили дело одного из дебоширов, устроивших потасовку в новосибирском баре

Остальных инициаторов конфликта следствие не установило

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От действий обвиняемого и его компании пострадали женщина и мужчина. У первой диагностировали перелом челюсти, у второго — перелом носа

От действий обвиняемого и его компании пострадали женщина и мужчина. У первой диагностировали перелом челюсти, у второго — перелом носа

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Прокуратура направила в суд дело новосибирца, который с группой других людей в марте прошлого года устроил потасовку в баре «Путч» на Красном проспекте. От его действий пострадали мужчина и женщина.

Ранее НГС писал, что 6 марта 2021 года, около 3 часов ночи, в бар «Путч» на Красном проспекте ворвались несколько неизвестных мужчин и устроили погром. Они кричали, кидались стульями, цветочными горшками и посудой. После этого молодые люди выбежали из бара, сели в белый Mercedes-Benz без госномеров и скрылись.

Сегодня заместитель прокурора Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, ранее судимый 25-летний житель НСО обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением насилия к гражданам) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества).

По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами использовали для конфликта малозначительный повод, устроили ссору с другими посетителями заведения и стали бросать в них барные стулья и посуду.

— В результате действий обвиняемого и иных неустановленных следствием лиц, одной женщине причинен перелом челюсти, другому посетителю — перелом носа. Кроме того, злоумышленники повредили и уничтожили имущество бара на общую сумму более 122 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело направили в Центральный районный суд Новосибирска.

Вечером 4 февраля на улице Советской, 5 в Железнодорожном районе Новосибирска во время несения службы тяжело ранили ножом двух сотрудников частного охранного предприятия «Брест». Позднее стали известны подробности инцидента — их вызывали в паб «Клевер» из-за буйного посетителя.

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