В суд направили дело одного из дебоширов, устроивших потасовку в новосибирском баре

Прокуратура направила в суд дело новосибирца, который с группой других людей в марте прошлого года устроил потасовку в баре «Путч» на Красном проспекте. От его действий пострадали мужчина и женщина.

Ранее НГС писал, что 6 марта 2021 года, около 3 часов ночи, в бар «Путч» на Красном проспекте ворвались несколько неизвестных мужчин и устроили погром. Они кричали, кидались стульями, цветочными горшками и посудой. После этого молодые люди выбежали из бара, сели в белый Mercedes-Benz без госномеров и скрылись.