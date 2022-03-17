В суд направили дело одного из дебоширов, устроивших потасовку в новосибирском баре

Прокуратура направила в суд дело новосибирца, который с группой других людей в марте прошлого года устроил потасовку в баре «Путч» на Красном проспекте. От его действий пострадали мужчина и женщина.
Ранее НГС писал, что 6 марта 2021 года, около 3 часов ночи, в бар «Путч» на Красном проспекте ворвались несколько неизвестных мужчин и устроили погром. Они кричали, кидались стульями, цветочными горшками и посудой. После этого молодые люди выбежали из бара, сели в белый Mercedes-Benz без госномеров и скрылись.
Сегодня заместитель прокурора Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве и умышленном повреждении чужого имущества.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, ранее судимый
По версии следствия, обвиняемый совместно с неустановленными лицами использовали для конфликта малозначительный повод, устроили ссору с другими посетителями заведения и стали бросать в них барные стулья и посуду.
— В результате действий обвиняемого и иных неустановленных следствием лиц, одной женщине причинен перелом челюсти, другому посетителю — перелом носа. Кроме того, злоумышленники повредили и уничтожили имущество бара на общую сумму более 122 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.
Уголовное дело направили в Центральный районный суд Новосибирска.
Вечером 4 февраля на улице Советской, 5 в Железнодорожном районе Новосибирска во время несения службы тяжело ранили ножом двух сотрудников частного охранного предприятия «Брест». Позднее стали известны подробности инцидента — их вызывали в паб «Клевер» из-за буйного посетителя.