Двух сотрудников новосибирского ЧОПа тяжело ранили во время выезда на вызов

Вечером 4 февраля на улице Советской, 5 в Железнодорожном районе Новосибирска во время несения службы тяжело ранили ножом двух сотрудников частного охранного предприятия «Брест». Информацию НГС подтвердили в диспетчерской предприятия.
Собеседник уточнил, что оба охранника живы, но им требуется медицинская помощь.
По информации источника НГС, один из ударов пришелся сотруднику ЧОПа в область сердца.
На сайте HeadHunter в настоящий момент открыта вакансия охранника /сотрудника ГБР ООО ЧОП «Брест». В объявлении сказано, что сотрудники требуются срочно, за сутки обещают платить 2200 рублей. Итоговая зарплата указана «от 18 тысяч до 45 тысяч рублей на руки».
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО Частное охранное предприятие «БРЕСТ» образовано в июле 2002 года. В штате 50 сотрудников. В 2020 году организация заработала
В декабре посетитель новосибирского BlaBlaBar заявил, что его избили охранники. При этом версии двух сторон расходились. Позже появилось видео происшествия.