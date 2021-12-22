Появилось видео из BlaBlaBar, где охрана во время конфликта набросилась на посетителя

Появилось видео с камер наблюдения около BlaBlaBar, где в ночь с 11 на 12 декабря рядом с новосибирским заведением произошла драка. Видео в редакцию НГС прислали на условиях анонимности.

Две недели назад сибиряк Антон сообщил, что его избила охрана бара, из-за чего на место пришлось вызывать полицию. Представительство BlaBlaBar, в свою очередь, утверждало, что молодой человек вообще не появлялся в пределах бара, а полицию и вовсе вызвал ЧОП из-за неадекватного поведения мужчины на улице.

На видео заметно, что пострадавший в светлой куртке сначала пинает дверь. После этого несколько охранников ЧОП затаскивают мужчину в заведение. Вместе с ним пытается пройти девушка в белом пуховике, но ее выталкивают обратно. На камере, которая снимает изнутри, видно, что мужчину в белом заталкивают под лестницу и несколько раз пинают.