Появилось видео из BlaBlaBar, где охрана во время конфликта набросилась на посетителя

Появилось видео с камер наблюдения около BlaBlaBar, где в ночь с 11 на 12 декабря рядом с новосибирским заведением произошла драка. Видео в редакцию НГС прислали на условиях анонимности.
Две недели назад сибиряк Антон сообщил, что его избила охрана бара, из-за чего на место пришлось вызывать полицию. Представительство BlaBlaBar, в свою очередь, утверждало, что молодой человек вообще не появлялся в пределах бара, а полицию и вовсе вызвал ЧОП из-за неадекватного поведения мужчины на улице.
На видео заметно, что пострадавший в светлой куртке сначала пинает дверь. После этого несколько охранников ЧОП затаскивают мужчину в заведение. Вместе с ним пытается пройти девушка в белом пуховике, но ее выталкивают обратно. На камере, которая снимает изнутри, видно, что мужчину в белом заталкивают под лестницу и несколько раз пинают.
Как рассказал корреспонденту НГС пострадавший, конфликт закончился мирно, он поговорил с представителями ЧОП. Заявление в полицию не подавали.
Представитель BlaBlaBar в Новосибирске Татьяна Богданова, которая изначально утверждала, что Антона не было на территории бара, сообщила НГС, что внутреннюю проверку она не проводила. Женщина также пояснила, что охранники не являются их сотрудниками, но они продолжают работать с этим ЧОП. Татьяна сказала, что не может назвать ЧОП, с которыми сотрудничает BlaBlaBar. Сам Антон также не захотел называть этот ЧОП.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области
— По данному адресу действительно выезжали сотрудники полиции, которые приняли заявление у данного гражданина. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, — рассказали
Вечером во вторник, 21 декабря, в Плющихинском жилмассиве произошла драка, предположительно, из-за парковочного места. Конфликт на видео снял очевидец.