В Плющихинском жилмассиве двое мужчин затеяли драку из-за парковки — инцидент попал на видео

Вечером во вторник, 21 декабря, в Плющихинском жилмассиве произошла драка предположительно из-за парковочного места. Конфликт на видео снял очевидец.
Инцидент произошел по адресу: Высоцкого, 139/1. Как рассказал новосибирец Евгений, который стал свидетелем произошедшего, драка началась из-за парковки:
— Гулял с ребенком. Toyota RAV4 вроде как припарковалась, а другие парни подъехали и говорят: «Наше место». Не знаю, что он им ответил, но началась драка. Махали какой-то веревкой, крюком. Я попытался их остановить. Сказал: «Прекращайте, расходитесь». Но мне преградили дорогу, говорят, сами порядок наведем.
Мужчина добавил, что за водителя автомобиля Toyota никто не пытался заступиться. Также он не знает, чем закончилась драка.
На фрагменте его видеозаписи видно, как очевидцы пытаются уговорить конфликтующих окончить драку. Один из ее участников остается лежать на земле, пока другой продолжает угрожать ему.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что обе стороны конфликта написали друг на друга заявления.
— Поступило сообщение о конфликте между гражданами у магазина. Конфликт произошел на дороге. Обоюдные заявления поданы прибывшим сотрудникам полиции. Оба участника драки опрошены. В настоящее время сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.
Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку после видео в социальных сетях, на котором десять подростков ругаются, а потом толпой начинают избивать двоих парней.