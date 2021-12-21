В Плющихинском жилмассиве двое мужчин затеяли драку из-за парковки — инцидент попал на видео

Вечером во вторник, 21 декабря, в Плющихинском жилмассиве произошла драка предположительно из-за парковочного места. Конфликт на видео снял очевидец.

Инцидент произошел по адресу: Высоцкого, 139/1. Как рассказал новосибирец Евгений, который стал свидетелем произошедшего, драка началась из-за парковки:

— Гулял с ребенком. Toyota RAV4 вроде как припарковалась, а другие парни подъехали и говорят: «Наше место». Не знаю, что он им ответил, но началась драка. Махали какой-то веревкой, крюком. Я попытался их остановить. Сказал: «Прекращайте, расходитесь». Но мне преградили дорогу, говорят, сами порядок наведем.