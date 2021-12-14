Следственный комитет начал проверку из-за драки подростков во дворах на Дмитрия Донского

Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку после видео в социальных сетях, на котором десять подростков ругаются, а потом толпой начинают избивать двоих парней.
Драка подростков произошла возле дома на Дмитрия Донского, 30. Как рассказала подписчица группы «Инцидент Новосибирск», такие драки происходят регулярно.
— Они постоянно пьют, дерутся, возможно, еще что-то употребляют, шумят в подъезде. В общем, ведут себя неадекватно. И вот такие драки происходят каждый день. И что с ними делать — мы не знаем, — рассказала автор видео для группы «Инцидент Новосибирск».
После публикации видео Следственный комитет начал доследственную проверку.
— По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки в отношении должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ненадлежащим образом исполнявших свои должностные обязанности по профилактике, выявлению и пресечению противоправной деятельности со стороны несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.
В ноябре на площади Маркса в Новосибирске на 17-летнего подростка напал незнакомец с ножом и нанес ему несколько ударов.