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Следственный комитет начал проверку из-за драки подростков во дворах на Дмитрия Донского

По словам одной из свидетельниц, такие драки происходят там часто

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Драка произошла в декабре

Драка произошла в декабре

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Следственный комитет по Новосибирской области начал проверку после видео в социальных сетях, на котором десять подростков ругаются, а потом толпой начинают избивать двоих парней.

Драка подростков произошла возле дома на Дмитрия Донского, 30. Как рассказала подписчица группы «Инцидент Новосибирск», такие драки происходят регулярно.

— Они постоянно пьют, дерутся, возможно, еще что-то употребляют, шумят в подъезде. В общем, ведут себя неадекватно. И вот такие драки происходят каждый день. И что с ними делать — мы не знаем, — рассказала автор видео для группы «Инцидент Новосибирск».

После публикации видео Следственный комитет начал доследственную проверку.

— По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления организовано проведение доследственной проверки в отношении должностных лиц органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ненадлежащим образом исполнявших свои должностные обязанности по профилактике, выявлению и пресечению противоправной деятельности со стороны несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

В ноябре на площади Маркса в Новосибирске на 17-летнего подростка напал незнакомец с ножом и нанес ему несколько ударов.

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