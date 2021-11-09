Нападение с ножом на площади Маркса: подростка подключили к аппарату ИВЛ

После нападения на площади Маркса подростка подключили к аппарату ИВЛ
После нападения на площади Маркса в Новосибирске пострадавший
По информации источника НГС в правоохранительных органах, у парня проникающее колото-резаное ранение поясничной области слева, ранение левой почки, ранение мышечных тканей.
Инцидент произошел днем 8 ноября на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска. На
— Дочь увидела нападавшего еще по пути к друзьям. Она шла одна. В сквере на Сибиряков-Гвардейцев этот человек не хотел ее пропускать на дорожке, затем он пошел за ней. Зашел в то же кафе, сидел и наблюдал за ними. Уже на улице он толкнул Сашу плечом, а дочь ударил в лицо. Саша вступил в драку. В какой-то момент нападавший достал нож-бабочку. Когда он хотел убежать, его скрутили, девчонки побежали к метро, позвали полицию. Саша перенес две экстренных операции, — рассказывает Анатолий, отец девушки.
По словам отца девушки, за которую заступился пострадавший, его дочь и пострадавший были в компании друзей. Поводом для конфликта стало то, что незнакомец ударил его дочь по лицу. Пара вместе два года, встречаться они начали еще в школе.
Нападавшего задержали в тот же вечер. Следователи возбудили уголовное дело по
После происшествия еще одна жительница Новосибирска Оксана заявила, что ее дочь пострадала при похожих обстоятельствах. Она считает, что нападавший — тот же самый человек. На улице Костычева возле детского спортивного центра «Тигр» к дочери подошел незнакомец.
— Он закричал: «Что ты смотришь на меня?» и два раза ударил ее кулаком в грудь. Пнул ее по ногам. Потом достал раскладной нож и начал им размахивать у ее лица приговаривая: «Не смотри, а то убью тебя!» Дочь стояла в ступоре и плакала. Он крикнул ей: «Чтоб я тебя больше здесь не видел!», и дочь побежала ко мне на работу, но он за ней шел по пятам. Я увидела его в окно. Хотела побежать за ним, но дочь не пустила, пояснив, что у него в руках нож, — рассказала корреспонденту НГС жительница Новосибирска Оксана.
Со слов собеседницы, инцидент произошел недалеко от дома, где они живут с дочерью. Они тут же пошли в полицию и написали заявление. В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС сообщили, что не располагают информацией об этом заявлении.
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