Нападение с ножом на площади Маркса: подростка подключили к аппарату ИВЛ

После нападения на площади Маркса в Новосибирске пострадавший 17-летний Александр находится в тяжелом состоянии в реанимации на аппарате ИВЛ. Об этом корреспонденту НГС рассказал отец девушки, за которую заступился раненый парень.

По информации источника НГС в правоохранительных органах, у парня проникающее колото-резаное ранение поясничной области слева, ранение левой почки, ранение мышечных тканей.