На 17-летнего сибиряка возбудили уголовное дело: он сегодня пырнул ножом ровесника на площади Маркса

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия») в отношении 17-летнего подростка. Об этом сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина. Инцидент произошел сегодня днем возле дома № 6 на улице Покрышкина в Ленинском районе города Новосибирска. Между ровесниками произошел конфликт, и один из них нанес оппоненту ножевые ранения. Участники конфликта ранее знакомы не были.