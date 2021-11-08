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На 17-летнего сибиряка возбудили уголовное дело: он сегодня пырнул ножом ровесника на площади Маркса

Подозреваемый задержан

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Инцидент произошел сегодня, 8 ноября, около 15:00

Инцидент произошел сегодня, 8 ноября, около 15:00

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Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия») в отношении 17-летнего подростка. Об этом сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Екатерина Петрушина. Инцидент произошел сегодня днем возле дома № 6 на улице Покрышкина в Ленинском районе города Новосибирска. Между ровесниками произошел конфликт, и один из них нанес оппоненту ножевые ранения. Участники конфликта ранее знакомы не были.

— Между двумя ранее незнакомыми несовершеннолетними возникла ссора. В ходе конфликта фигурант по делу в связи с возникшими личными неприязненными отношениями умышленно нанес 17-летнему потерпевшему не менее одного удара колюще-режущим предметом в область туловища. После инцидента подростка доставили в медицинское учреждение, а подозреваемого задержали, — рассказала представитель регионального Следкома.

Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. Расследование продолжается.

По словам очевидцев, пострадавший находился в компании друзей (все не старше 18 лет) и заступился за свою девушку перед незнакомцем.

В октябре в суд направили уголовное дело, возбужденное в отношении молодого сибиряка, жестоко убившего свою 17-летнюю девушку. На ее теле насчитали не менее 85 ударов ножом и неустановленным твердым тупым предметом.

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