На 17-летнего сибиряка возбудили уголовное дело: он сегодня пырнул ножом ровесника на площади Маркса

Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия») в отношении
— Между двумя ранее незнакомыми несовершеннолетними возникла ссора. В ходе конфликта фигурант по делу в связи с возникшими личными неприязненными отношениями умышленно нанес 1
Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. Расследование продолжается.
По словам очевидцев, пострадавший находился в компании друзей (все не старше 18 лет) и заступился за свою девушку перед незнакомцем.
В октябре в суд направили уголовное дело, возбужденное в отношении молодого сибиряка, жестоко убившего свою