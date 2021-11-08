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17-летнего парня серьезно ранили ножом на площади Маркса — он заступился за свою девушку

Нападавший пытался скрыться, но его задержали

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Инцидент произошел сегодня днем

Инцидент произошел сегодня днем

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17-летний новосибирец заступился за свою девушку и получил ножевое ранение

Днем 8 ноября на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска 17-летнего парня ранили ножом.

— В 15:11 поступил звонок о ножевом ранении. Молодого человека ранили в пах, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.

Инцидент произошел возле здание по адресу Покрышкина, 1, среди прочего в здании расположены аптеки и «Бургер Кинг»

Главный врач скорой помощи по Новосибирской области Ирина Большакова уточнила, что пострадал 17-летний парень.

— Он находится в состоянии средней степени тяжести, его госпитализировали. Он получил ножевые ранения шеи и поясницы.

Получив травмы, пострадавший забежал в местную аптеку. В аптеке корреспонденту НГС рассказали:

— Он забежал к нам, мы его привели в чувства, вызвали скорую. Скорая приехала очень быстро. Нападавший пытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции, дежурившие у метро.

В полиции сообщили, что проводится проверка.

По словам очевидцев, пострадавший находился в компании друзей (всем не старше 18 лет) и заступился за свою девушку перед незнакомцем, который был намного старше их.

В конце зимы Новосибирск потрясла жуткая трагедия. Студента НГТУ Дениса Губарева зарезали возле вуза. Месяц спустя его девушка была найдена мертвой.

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«Бургер Кинг»ударил ножом
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