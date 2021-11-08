17-летнего парня серьезно ранили ножом на площади Маркса — он заступился за свою девушку

17-летний новосибирец заступился за свою девушку и получил ножевое ранение
Днем 8 ноября на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска 17-летнего парня ранили ножом.
— В 15:11 поступил звонок о ножевом ранении. Молодого человека ранили в пах, — сообщили корреспонденту НГС в службе 112.
Инцидент произошел возле здание по адресу Покрышкина, 1, среди прочего в здании расположены аптеки и «Бургер Кинг»
Главный врач скорой помощи по Новосибирской области Ирина Большакова уточнила, что пострадал 17-летний парень.
— Он находится в состоянии средней степени тяжести, его госпитализировали. Он получил ножевые ранения шеи и поясницы.
Получив травмы, пострадавший забежал в местную аптеку. В аптеке корреспонденту НГС рассказали:
— Он забежал к нам, мы его привели в чувства, вызвали скорую. Скорая приехала очень быстро. Нападавший пытался скрыться, но его задержали сотрудники полиции, дежурившие у метро.
В полиции сообщили, что проводится проверка.
По словам очевидцев, пострадавший находился в компании друзей (всем не старше 18 лет) и заступился за свою девушку перед незнакомцем, который был намного старше их.
В конце зимы Новосибирск потрясла жуткая трагедия. Студента НГТУ Дениса Губарева зарезали возле вуза. Месяц спустя его девушка была найдена мертвой.