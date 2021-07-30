Суд начал рассматривать дело против Дениса Миллера, обвиняемого в жестоком убийстве студента НГТУ

Новосибирский областной суд начал рассматривать уголовное дело против Дениса Миллера. Его обвиняют в убийстве одногруппника Дениса Губарева на площадке перед НГТУ. Ранее также следователи заявили, что Миллер виновен в доведении своей бывшей девушки до самоубийства.



Первое заседание прошло сегодня, 30 июля — был объявлен перерыв до 12 августа. Дениса Миллера судят по двум статьям — убийство с особой жестокостью ( п. «д» ч. 2 ст. 105 ) и доведение до самоубийства ( ч. 1 ст. 110 УК РФ).

— Сегодня зачитали только обвинительное заключение. Он признает свою вину только частично. Не признает особую жестокость, хотя сам в показаниях говорил, что знал о том, что Соня стоит и видит это всё. И люди в показаниях рассказывали, как он вел себя после всего этого — стоял с насмешкой, — рассказала корреспонденту НГС мать убитого Екатерина Губарева.