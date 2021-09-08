Сибирячка пырнула ножом своего парня. А он позвал ее замуж прямо в зале суда

Спустя два года случай повторился — 1 апреля 2021 года она вновь порезала сожителя, только уже своего — 41-летнего мужчину. Все произошло при аналогичных обстоятельствах, как и в первый раз.

— В 2019 году она пырнула ножом человека, пока резала овощи. Во второй раз она также резала картошку и пырнула ножом своего сожителя. Сожитель говорит, что он сам наткнулся. Обвиняемая говорит, что он запнулся о дорожку. То есть несостыковки во всех показаниях. Кроме этого экспертиза показала, что такое ножевое ранение невозможно при обстоятельствах, о которых они говорят. В итоге сегодня суд вынес приговор по статье 111.2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — женщину приговорили к 4 годам по совокупности приговоров в исправительной колонии общего режима, — рассказала НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.

После оглашения приговора сожитель внезапно сделал женщине предложение стать его женой.

— Когда я как гособвинитель попросила для нее 5 лет лишения свободы, то она заплакала. Сожитель сказал ей: «Не плачь, любимая, выходи за меня». Она проигнорировала. А после оглашения приговора он снова сказал: «Будь моей женой». Она сказала, что согласна, — добавила Олёна Носок.