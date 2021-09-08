Сибирячка пырнула ножом своего парня. А он позвал ее замуж прямо в зале суда

Житель Новосибирска сделал предложение возлюбленной в зале суда
Очередное заседание в Дзержинском районном суде Новосибирска закончилось нестандартно — во время оглашения приговора мужчина сделал предложение своей девушке, которую судили за умышленное причинение вреда здоровью.
Как сообщили в прокуратуре Дзержинского района, в 2019 году 31-летняя сибирячка ударила ножом сожителя своей подруги — после ее судили по статье 111.2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине назначили 3 года и 2 месяца лишения свободы, но с отсрочкой — пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.
Спустя два года случай повторился — 1 апреля 2021 года она вновь порезала сожителя, только уже своего — 41-летнего мужчину. Все произошло при аналогичных обстоятельствах, как и в первый раз.
— В 2019 году она пырнула ножом человека, пока резала овощи. Во второй раз она также резала картошку и пырнула ножом своего сожителя. Сожитель говорит, что он сам наткнулся. Обвиняемая говорит, что он запнулся о дорожку. То есть несостыковки во всех показаниях. Кроме этого экспертиза показала, что такое ножевое ранение невозможно при обстоятельствах, о которых они говорят. В итоге сегодня суд вынес приговор по статье 111.2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» — женщину приговорили к 4 годам по совокупности приговоров в исправительной колонии общего режима, — рассказала НГС помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.
После оглашения приговора сожитель внезапно сделал женщине предложение стать его женой.
— Когда я как гособвинитель попросила для нее 5 лет лишения свободы, то она заплакала. Сожитель сказал ей: «Не плачь, любимая, выходи за меня». Она проигнорировала. А после оглашения приговора он снова сказал: «Будь моей женой». Она сказала, что согласна, — добавила Олёна Носок.
Теперь мужчине придется ждать свою возлюбленную четыре года, пока она не выйдет на свободу. Возможно, пара распишется в СИЗО.
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