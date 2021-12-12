Конфликт в BlaBlaBar: мужчина заявил, что его избили в новосибирском баре — что говорят в заведении

— Мы выпили, но в пределах допустимого. Ничего критичного не было. Одеты мы были нормально. Двоих из нашей компании пустили, а меня и девушку нет — всё это время мы стояли на улице, курили. Нам сказали, что мы пьяные. Я сказал: «Ну я выпивший, что дальше? Объясните причины, почему я не могу пройти». Они: «Мы не объясняем причины». Слово за слово. Может быть, у меня был жесткий тон, но ничего агрессивного не было. Меня резко охранник толкает в грудь и закрывает передо мной дверь, — рассказал свою версию событий Антон.

Далее, по словам мужчины, охрана достала газовые баллончики и начала ими бить. Мужчина пояснил, что достал телефон, чтобы снимать происходящее на видео, но сотрудники охраны якобы его отобрали.

— Меня с улицы затаскивают. Девчонки за мной, говорят: «Отпустите, что вы делаете». Меня и сестру моей девушки валят. Меня пинали человека четыре-пять, я закрываюсь, пытаюсь сгруппироваться. Меня пытаются разгруппировать, убрать руки с лица, чтобы в голову бить. Всё было несколько минут. Я кричал, чтобы вызывали полицию. Приехала Росгвардия, — поделился мужчина.