Конфликт в BlaBlaBar: мужчина заявил, что его избили в новосибирском баре — что говорят в заведении

В ночь с 11 на 12 декабря рядом с новосибирским заведением BlaBlaBar произошел конфликт. Сибиряк Антон сообщил, что его избила охрана бара, из-за чего на место пришлось вызывать полицию. Представительство BlaBlaBar, в свою очередь, утверждает, что молодой человек вообще не появлялся в пределах бара, а полицию и вовсе вызвал ЧОП из-за неадекватного поведения мужчины на улице. Разбираемся в этой запутанной истории.
Версия новосибирца
В своей истории новосибирец Антон отказался указывать свое полное имя. Он сообщил, что пришел в заведение с небольшой компанией, чтобы отметить день рождения девушки.
— Мы выпили, но в пределах допустимого. Ничего критичного не было. Одеты мы были нормально. Двоих из нашей компании пустили, а меня и девушку нет — всё это время мы стояли на улице, курили. Нам сказали, что мы пьяные. Я сказал: «Ну я выпивший, что дальше? Объясните причины, почему я не могу пройти». Они: «Мы не объясняем причины». Слово за слово. Может быть, у меня был жесткий тон, но ничего агрессивного не было. Меня резко охранник толкает в грудь и закрывает передо мной дверь, — рассказал свою версию событий Антон.
Далее, по словам мужчины, охрана достала газовые баллончики и начала ими бить. Мужчина пояснил, что достал телефон, чтобы снимать происходящее на видео, но сотрудники охраны якобы его отобрали.
— Меня с улицы затаскивают. Девчонки за мной, говорят: «Отпустите, что вы делаете». Меня и сестру моей девушки валят. Меня пинали человека четыре-пять, я закрываюсь, пытаюсь сгруппироваться. Меня пытаются разгруппировать, убрать руки с лица, чтобы в голову бить. Всё было несколько минут. Я кричал, чтобы вызывали полицию. Приехала Росгвардия, — поделился мужчина.
Антон рассказал, что это происходило «в углу под лестницей», где, по его подозрениям, не было камер. После приезда полиции компания друзей, по словам мужчины, поехала в больницы (мужчина поделился с редакцией НГС справкой из больницы, постановлением о назначении судмедэкспертизы и талоном-уведомлением из полиции. — Прим. ред.).
Мужчина сообщил, что у него якобы есть ушибы челюсти, лица и «покрошился задний, седьмой зуб». В диагнозе из больничной справки, которой Антон поделился с НГС, указан лишь «ушиб мягких тканей лица».
Версия BlaBlaBar
Представитель BlaBlaBar в Новосибирске Татьяна Богданова сообщила, что о произошедшем может судить, исходя из рассказов очевидцев ночного конфликта.
— По опросу гостей, которые находились в этот момент перед заведением, мы знаем, что они видели на улице человека, ведущего себя неадекватно. Изначально он цеплялся к гостям. Затем они видели, как он ругался с женщиной, которая его сопровождала. Первое: этого человека не было на территории BlaBlaBar`a. Его видели на улице, на участке между «Лентой» и баром. У людей просто сложилось впечатление, что они увидели неадекватного человека на улице.
Татьяна Богданова уточнила, что просто так не пускать в бар людей ЧОП бы не стал, так как «это абсурдно», ведь это «заработок заведения».
— Мужчина не заходил в BlaBlaBar. Охрана увидела, что человек неадекватный и может создавать угрозу людям, которые находятся в ожидании такси и другим, и нажала тревожную кнопку, чтобы вызвать полицию. Мы наоборот помогли нашим гостям и этому парню, что вызвали полицию и предотвратили возможную трагедию на улице, — добавила Татьяна Богданова.
Женщина также добавила, что при требовании полиции заведение или «СИТИЦЕНТР», где оно располагается, предоставят записи камер видеонаблюдения.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о вызове по адресу, где находится BlaBlaBar:
— По данному адресу действительно выезжали сотрудники полиции, которые приняли заявление у данного гражданина. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Более подробную информацию в ведомстве не предоставили.
Во вторник, 7 декабря, в Новосибирске, в Затулинском жилмассиве неизвестные похитили человека. Об этом сообщила подписчица паблика «Инцидент. Новосибирск».