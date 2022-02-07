«Скрутили, запинали, пристегнули наручниками»: что происходило в пабе «Клевер», где ранили охранников

В Новосибирске стали известны подробности потасовки в ирландском пабе «Клевер» на Советской — 4 февраля там ранили двух охранников, которые приехали на вызов из-за буйного посетителя. В полицию с заявлением в итоге обратился только один пострадавший, а клиента бара допросили и отправили домой.
Свидетелем происшествия оказался читатель НГС. По его словам, потасовку учинил мужчина примерно 40–45 лет.
— Когда мы заходили в паб, то заметили, что на улице перед крыльцом валялся нож — такой обычный, столовый. Внутри сотрудница заведения рассказала нам, что один клиент кидался с ножом на официантку, — сообщил НГС читатель. — Я так понял, что потом этот гость выходил на улицу, с кем-то общался, может, курил и бросил нож перед крыльцом. Затем при мне официанты занесли нож в бар — скорее всего, в итоге его передали в качестве вещдока.
Гость вернулся в паб, вскоре к ним подошли представители ЧОП, которых вызвала администрация. Охранники какое-то время уговаривали дебошира успокоиться, но он бросился на них со вторым ножом — охотничьим.
— Нас отделяла высокая деревянная ширма. Всё случилось в течение примерно одной минуты, мы даже не успели ничего толком разглядеть. Охранники — их было шесть — сработали очень быстро, но сами пострадали. Одного чоповца ранили в руку, другого — в грудь. Первого перевязали, а второй немного полежал, потом вроде даже на ноги встал, и его увезли на скорой, — сообщил читатель, попросивший об анонимности. — Оставшиеся охранники тут же скрутили нападавшего, запинали как следует и пристегнули наручниками к металлической конструкции у пола барной стойки. Он час так пролежал, мы думали, уже не выживет, но он пришел в себя.
Также, со слов очевидца, в процессе разборок кто-то распылил в помещении газовый баллончик.
— Непонятно, кто это сделал — то ли официант, то ли, наоборот, это в него брызнули. Гости начали, прикрывая нос, спешно выходить на улицу, чтобы не надышаться этим, — продолжает собеседник. — Потом приехали полиция и скорая. Где-то в 23:10 дебошира в наручниках увезли в отделение. До этого момента он лежал и выкрикивал оскорбления в адрес раненного в руку сотрудника ГБР, оставшегося на месте.
Прежде сообщалось, что раненые охранники являются работниками частного охранного предприятия «Брест». По телефону организации отказались рассказывать подробности происшествия. Ранее в диспетчерской ЧОПа подтверждали информацию о ранении двух охранников.
Администратор паба «Клевер», представившаяся Надеждой, в беседе с корреспондентом НГС также отказалась говорить об инциденте, тем не менее, заявив, что угрозы поступали в адрес гостей, а не персонала. Кроме того, она сообщила, что камеры видеонаблюдения паба в вечер происшествия не работали.
В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что с заявлением обратился только один пострадавший. В связи с инцидентом была организована проверка.
— В полицию поступало сообщение по факту нанесения телесных повреждений в одном из заведений, расположенных на улице Советской. Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Пострадавшему выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательствам, — рассказали НГС в пресс-службе.
Посетителя бара в МВД допросили и отпустили домой. Информацией о его телесных повреждениях в полиции не располагают.
В конце декабря возле BlaBlaBar произошла драка с участием охраны заведения. Потасовка попала на видео — камера видеонаблюдения записала, как мужчину в белом заталкивают под лестницу и несколько раз пинают. После беседы с представителями ЧОП пострадавший заявил, что не имеет претензий к охранникам.