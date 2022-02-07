«Скрутили, запинали, пристегнули наручниками»: что происходило в пабе «Клевер», где ранили охранников

В Новосибирске стали известны подробности потасовки в ирландском пабе «Клевер» на Советской — 4 февраля там ранили двух охранников, которые приехали на вызов из-за буйного посетителя. В полицию с заявлением в итоге обратился только один пострадавший, а клиента бара допросили и отправили домой.

Свидетелем происшествия оказался читатель НГС. По его словам, потасовку учинил мужчина примерно 40–45 лет.

— Когда мы заходили в паб, то заметили, что на улице перед крыльцом валялся нож — такой обычный, столовый. Внутри сотрудница заведения рассказала нам, что один клиент кидался с ножом на официантку, — сообщил НГС читатель. — Я так понял, что потом этот гость выходил на улицу, с кем-то общался, может, курил и бросил нож перед крыльцом. Затем при мне официанты занесли нож в бар — скорее всего, в итоге его передали в качестве вещдока.