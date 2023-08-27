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У Боинга из Санкт-Петербурга отказала система навигации в небе над Новосибирском

Пилот запросил наземное наведение воздушного судна у диспетчеров Толмачево

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27 августа у «Боинг 737» авиакомпании «Россия» в 200 км от Новосибирска отказал один комплект навигационного оборудования. Согласно информации телеграм-канала Aviaincident, пилот уведомил об этом диспетчеров аэропорта Толмачево, попросив векторения. Так называется наземное наведение воздушного судна по командам диспетчерской службы.

По данным Aviaincident, слаженное взаимодействие позволило посадить воздушное судно успешно.

НГС направил запрос о происшествии в пресс-службы аэропорта Толмачево и в авиакомпанию «Россия». На момент публикации редакция не получила ответов.

22 июля пилотам удалось посадить пассажирский самолет с поврежденным крылом в Иркутске.

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