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Пассажирский самолёт из Новосибирска в Иркутск посадили с поврежденным крылом

В самолёт обнаружили разрушение тяг механизации крыла

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Самолёт совершил успешную посадку в Иркутске

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22 июля пилотам удалось посадить пассажирский самолёт с поврежденным крылом в Иркутке. Судно авиакомпании «Сибирь» следовало из Новосибирска, уточняет телеграм-канал «Aviaincident».

По телефону аэропорта Иркутска подтвердили информацию об успешном приземлении судна с этим номером. Разговаривать о повреждении крыла диспетчер отказался.

этим номером. Разговаривать о повреждении крыла диспетчер отказался.

— По сообщению ПДСА аэропорта Иркутска на послеполетном осмотре обнаружены разрушение тяг механизации крыла ВС. Самолет Е-170, RA-02870, рейс SBI5225 Новосибирск — Иркутск, — говорится в сообщении телеграм-канала.

НГС направил запрос в авиакомпанию «Сибирь» с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответа не поступило.

В мае в пассажирский самолет ударила молния — рейс летел в Новосибирск. Информацию о происшествии подтвердили в аэропорту Толмачево.

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