Пассажирский самолёт из Новосибирска в Иркутск посадили с поврежденным крылом

22 июля пилотам удалось посадить пассажирский самолёт с поврежденным крылом в Иркутке. Судно авиакомпании «Сибирь» следовало из Новосибирска, уточняет телеграм-канал «Aviaincident».
По телефону аэропорта Иркутска подтвердили информацию об успешном приземлении судна с этим номером. Разговаривать о повреждении крыла диспетчер отказался.
этим номером. Разговаривать о повреждении крыла диспетчер отказался.
— По сообщению ПДСА аэропорта Иркутска на послеполетном осмотре обнаружены разрушение тяг механизации крыла ВС. Самолет Е-170, RA-02870, рейс SBI5225 Новосибирск — Иркутск, — говорится в сообщении телеграм-канала.
НГС направил запрос в авиакомпанию «Сибирь» с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответа не поступило.
В мае в пассажирский самолет ударила молния — рейс летел в Новосибирск. Информацию о происшествии подтвердили в аэропорту Толмачево.