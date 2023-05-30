В пассажирский самолет ударила молния — рейс летел в Новосибирск

В пассажирский самолет ударила молния, когда он летел из Красноярска в Новосибирск. Инцидент произошел 29 мая, данные появились в телеграм-канале Aviaincident.
НГС обратился в пресс-службу аэропорта Толмачево с просьбой прокомментировать происшествие. Специалисты сообщили, что след попадания молнии обнаружили на послеполетном осмотре. Прожиг заметили на створке реверса 2-ой СУ.
— Экипажем на снижении был замечен разряд молнии впереди справа в непосредственной близости от воздушного судна, — сообщили в аэропорту.
Инцидент произошел во время полета рейса Красноярск-Новосибирск авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines). НГС направил запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать ситуацию.
В середине марта в Омске незапланированно сел самолет, который выполнял рейс по маршруту Новосибирск — Москва. На его борту оказался больной пассажир, и экипаж доложил об уходе на запасной аэропорт.