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Пассажиру стало плохо на борту самолета, летящего из Новосибирска в Москву

Судно экстренно село в Омске

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Текущее состояние здоровья пассажира неизвестно

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Ранним утром 12 марта в Омске незапланированно сел самолет «Аэрофлота» Аirbus-320, он выполнял рейс по маршруту Новосибирск — Москва. На его борту оказался больной пассажир, и экипаж доложил об уходе на запасной аэропорт. Об этом НГС рассказали в аэропорту Омска.

— По местному времени около 7 утра была совершена экстренная посадка самолета авиакомпании «Аэрофлот». Пассажиру на борту стало плохо, — сообщили в справочной аэропорта.

В новосибирском аэропорту Толмачево не располагают информацией об экстренной посадке Аirbus-320.

НГС обратился за комментарием в авиакомпанию «Аэрофлот». На момент публикации материала редакция не получила обратной связи.

В начале марта новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки рейса Тюмень — Новосибирск на четыре часа.

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