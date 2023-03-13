Пассажиру стало плохо на борту самолета, летящего из Новосибирска в Москву

Ранним утром 12 марта в Омске незапланированно сел самолет «Аэрофлота» Аirbus-320, он выполнял рейс по маршруту Новосибирск — Москва. На его борту оказался больной пассажир, и экипаж доложил об уходе на запасной аэропорт. Об этом НГС рассказали в аэропорту Омска.