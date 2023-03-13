Пассажиру стало плохо на борту самолета, летящего из Новосибирска в Москву

Ранним утром 12 марта в Омске незапланированно сел самолет «Аэрофлота» Аirbus-320, он выполнял рейс по маршруту Новосибирск — Москва. На его борту оказался больной пассажир, и экипаж доложил об уходе на запасной аэропорт. Об этом НГС рассказали в аэропорту Омска.
— По местному времени около 7 утра была совершена экстренная посадка самолета авиакомпании «Аэрофлот». Пассажиру на борту стало плохо, — сообщили в справочной аэропорта.
В новосибирском аэропорту Толмачево не располагают информацией об экстренной посадке Аirbus-320.
НГС обратился за комментарием в авиакомпанию «Аэрофлот». На момент публикации материала редакция не получила обратной связи.
В начале марта новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержки рейса Тюмень — Новосибирск на четыре часа.