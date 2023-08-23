freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 5/10
usd 94.12
eur 102.75
СрочноНовосибирск возглавил топ криминальных городов
Все новости
Все новости

Водитель застрял в «Мерседесе» после столкновения с грузовиком — ролик с последствиями ДТП

Мужчину доставали из салона спасатели МАСС

1 527

Водитель иномарки попал в ловушку после аварии с грузовиком

Поделиться

Спасатели МАСС достали из Mercedes водителя, которого зажало в машине после столкновения с грузовиком. Авария по улице Тульской в Новосибирске произошла поздно вечером во вторник, 22 августа.

— Спасатели МАСС деблокировали водителя при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали бригаде скорой помощи, — передают спасатели МАСС.

После спасения сотрудники провели противопожарную работу с машинами. Водитель грузовика не пострадал.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Последствия аварии сняли на видео

Видео: Телеграм-канал «Спасатели МАСС»

Ранее корреспонденты НГС сообщали о жестком ДТП на новосибирской трассе, в котором погибли 2 человека. Тогда Mitsubishi Outlander вылетел на встречную полосу.

По теме

Спасатели МАСС в НовосибирскеДТПАварияСпасениеСкорая
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter