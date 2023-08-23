Водитель застрял в «Мерседесе» после столкновения с грузовиком — ролик с последствиями ДТП

Спасатели МАСС достали из Mercedes водителя, которого зажало в машине после столкновения с грузовиком. Авария по улице Тульской в Новосибирске произошла поздно вечером во вторник, 22 августа.
— Спасатели МАСС деблокировали водителя при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента и передали бригаде скорой помощи, — передают спасатели МАСС.
После спасения сотрудники провели противопожарную работу с машинами. Водитель грузовика не пострадал.
Ранее корреспонденты НГС сообщали о жестком ДТП на новосибирской трассе, в котором погибли 2 человека. Тогда Mitsubishi Outlander вылетел на встречную полосу.