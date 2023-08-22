Дверь впечаталась в КАМАЗ: два человека погибли жестком ДТП на новосибирской трассе

22 августа в обед на 78 км автодороги из Новосибирск в сторону Ленинск-Кузнецкий Mitsubishi Outlander столкнулся с КАМАЗом.
Погибли две пассажирки иномарки, водитель и малолетний пассажир госпитализированы.
— В результате происшествия погибли женщины-пассажирки легкового автомобиля 1960 и 1982 года рождения, травмирован водитель транспортного средства и несовершеннолетний пассажир 2018 года рождения, — рассказал в ведомственном телеграм-канале начальник отделения ГИБДД Тогучинскому району Евгений Видергольд.
Сотрудники ГИБДД устанавливают причины, по которым Mitsubishi вылетел на встречную полозу движения.
21 августа в Шебалинском районе Алтайского края столкнулись автомобили Toyota Corolla и УАЗ «Хантер». В результате пострадали 6 человек, в том числе грудной ребенок.