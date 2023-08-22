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СрочноДва человека погибли в жестком ДТП с КАМАЗом
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Дверь впечаталась в КАМАЗ: два человека погибли жестком ДТП на новосибирской трассе

Mitsubishi Outlander вылетел на встречную полосу движения на автодороге «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий»

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Дверь легкового автомобиля впечаталась в грузовик

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22 августа в обед на 78 км автодороги из Новосибирск в сторону Ленинск-Кузнецкий Mitsubishi Outlander столкнулся с КАМАЗом.

Погибли две пассажирки иномарки, водитель и малолетний пассажир госпитализированы.

— В результате происшествия погибли женщины-пассажирки легкового автомобиля 1960 и 1982 года рождения, травмирован водитель транспортного средства и несовершеннолетний пассажир 2018 года рождения, — рассказал в ведомственном телеграм-канале начальник отделения ГИБДД Тогучинскому району Евгений Видергольд.

На месте работают медики, инспекторы движения и полицейские

На месте работают медики, инспекторы движения и полицейские

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Сотрудники ГИБДД устанавливают причины, по которым Mitsubishi вылетел на встречную полозу движения.

21 августа в Шебалинском районе Алтайского края столкнулись автомобили Toyota Corolla и УАЗ «Хантер». В результате пострадали 6 человек, в том числе грудной ребенок.

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