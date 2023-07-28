Новосибирец упал на скользком тротуаре в центре города — ему заплатят 659 тысяч рублей

Заельцовский районный суд Новосибирска встал на сторону новосибирца, который получил травму при падении на скользком тротуаре в центре города. Виталий Лобанков отсудил у муниципального «ДЭУ№1» 659 тысяч рублей, следует из материалов дела.
— Иск частично удовлетворен, судом взыскана с МКУ «ДЭУ № 1» компенсация морального вреда в размере 400 000 рублей, расходы на лечение в размере 14 104 рублей, и сумму утраченного в результате повреждения здоровья заработка в размере 245 167 рублей, — сообщили 28 июля в суде.
Утром 1 декабря 2021 года Лобанков шёл на работу и поскользнулся на скользком тротуаре на улице Кропоткина. Полученные травмы временно лишили его работоспособности.
НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для комментария по этому судебному решению и о наличии планов его оспаривать (вердикт суда еще не вступил в силу). В случае получения ответа материал будет дополнен.
Ранее 70-летняя жительница Новосибирска раскроила череп, поскользнувшись во дворе многоквартирного дома. Серьезные травмы головы сказались и на психологическом здоровье сибирячки: родные перестали узнавать свою старушку. Через три месяца после падения женщина скончалась. После публикации НГС было возбуждено уголовное дело.