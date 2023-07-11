Спасатели остановили поиск пропавшей новосибирской туристки — в МЧС объяснили почему

В Республике Бурятия приостановили поиски пропавшей во время сплава по реке Снежной жительницы Новосибирска Елены Романовой. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, их временно остановили из-за погодных условий.
— В настоящее время работы в лесном массиве затрудняют обильные осадки и туман, поисковые работы по береговой линии и руслу реки осложнены в связи с подъемом уровня воды в реке, — сообщили в телеграм-канале ведомства.
В сообщении указано, что спасатели искали женщину около пяти суток, участие в ее поиске принимали наземные группы, водный транспорт и авиация. Накануне специалисты обследовали
Елена Романова вошла в группу туристов, которая 6 июля в составе восьми человек проводила сплав на катамаранах по реке Снежной. Во время сплава техника перевернулась, выплыть самостоятельно смогли Роман Коротеев и Алексей Мысник. Евгений Марченко тоже выбрался на берег. Еще четырех человек нашли спасатели, все они живы.
Как сообщили в официальном телеграм-канале ГУ МЧС России по республике, найденных после происшествия туристов доставили в населенный пункт Новоснежная Иркутской области. Они находятся в «удовлетворительном состоянии».
Всё, что известно о трагедии, НГС собирал в режиме онлайн.