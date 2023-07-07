Что происходит на месте поиска пропавших туристов: фото от очевидца из Бурятии

В Кабанском районе Бурятии второй день продолжаются поиски пропавших новосибирских туристов.
Как сообщили очевидцы, сейчас спасатели на катерах прочесывают реку, также к поиску подключили вертолет.
Один из очевидцев показал фотографии с места поисков.
О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате инцидента пятеро туристов пропали, трое спаслись. Известно, что пропавшие приехали в регион из Новосибирской области.
Как сообщили в региональном МЧС, сейчас спасатели отправились на помощь третьему туристу, который выплыл и добрался до Зимовья. Прокуратура республики начала проверку.