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Пропавшие в Бурятии

Что происходит на месте поиска пропавших туристов: фото от очевидца из Бурятии

8 туристов пропали 6 июля во время сплава по реке

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Группа туристов проводила сплав по реке Снежной

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В Кабанском районе Бурятии второй день продолжаются поиски пропавших новосибирских туристов.

Как сообщили очевидцы, сейчас спасатели на катерах прочесывают реку, также к поиску подключили вертолет.

Один из очевидцев показал фотографии с места поисков.

Сейчас известно, что пропали 5 человек

Сейчас известно, что пропали 5 человек

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О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате инцидента пятеро туристов пропали, трое спаслись. Известно, что пропавшие приехали в регион из Новосибирской области.

Как сообщили в региональном МЧС, сейчас спасатели отправились на помощь третьему туристу, который выплыл и добрался до Зимовья. Прокуратура республики начала проверку.

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