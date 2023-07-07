Пропавших в Бурятии туристов из Новосибирска продолжат искать утром

Спасатели продолжат поиск пятерых туристов из Новосибирска, которые исчезли во время сплава по реке Снежной в Бурятии, утром 7 июля. Об этом НГС сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России.
— Сейчас уже ночное время суток, в ночное время у нас работы не проводятся. Информация о туристах может появиться завтра, — сообщили поисковом отряде. — Завтра утром будет принято решение о том, как работать и как проводить поиски.
По данным специалиста, сотрудники поисково-спасательного отряда на месте проводят сбор информации о туристах и происшествии.
О происшествии стало известно вечером 6 июля. Группа туристов проводила сплав по реке Снежной вблизи поселка Выдрино. Во время сплава катамараны с людьми перевернулись, в результате инцидента пятеро туристов пропали, трое спаслись. Известно, что пропавшие приехали в регион из Новосибирской области.